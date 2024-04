Scoop – Land Rover Defender Octa : en glisse dans l’Enfer vert !

On sait désormais que le futur Defender haute performance s’appellera Octa. Ce modèle devrait être présenté avant la fin de l’année pour une commercialisation en 2025. En attendant, l’un des prototypes de ce modèle effectue des essais routiers à haute vitesse sur le circuit du Nürburgring. C’est en effet dans le Massif de l’Eifel que le Defender Octa, qui est encore vêtu d’un épais camouflage, a posé ses roues, non pas dans les forêts qui sont nombreuses dans ce coin d’Allemagne, mais sur le ruban bitumeux de 20,8 kilomètres de la Nordschleife.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce Defender Octa ne fait pas semblant sur le bitume, les pneus fument, les dérives sont impressionnantes. Ainsi, les essayeurs peuvent tester les trains roulants et les suspensions de ce modèle qui est le Defender le plus puissant jamais produit en série. Sous son capot on trouve un bloc V8 biturbo micro-hybride (MHEV) qui devrait afficher 635 ch et pour qu’il soit capable de rouler sur toutes sortes de terrains, il s’équipe d’une suspension pneumatique 6D Dynamics. Celle-ci permet de contrôler le tangage et le roulis du modèle, mais aussi de réduire le cabrage à l’accélération et la plongée au freinage.

Grâce à une garde au sol élevée, des angles d’attaque et de fuite importants, ce modèle sera bien sûr capable de prouesses en tout-terrain, mais aussi, comme on le voit, sur la route. Par rapport à un Defender « ordinaire », cet Octa dispose d'une calandre séparée avec une grande prise d’air pour le V8 biturbo. La plaque d'immatriculation est plus basse et le pare-chocs a été remodelé. Le capot est également légèrement modifié, tous comme les voies avant et arrière qui sont plus larges.