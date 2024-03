Le Defender Octa (2024) veut s'attaquer au Mercedes Classe G

Le récent Land Rover Defender n’est plus un Land Rover. Le groupe anglais Jaguar-Land Rover a en effet décidé de répartir ses véhicules en quatre marques différentes et le Defender formera désormais une marque à lui tout seul (à côté de Discovery, Range Rover et Jaguar). Disponible en trois longueurs de châssis avec des motorisations diesel, hybrides rechargeables et V8, il reste un peu moins élitiste dans son positionnement que le Mercedes Classe G avec un premier prix fixé à 63 800€ pour le châssis court équipé du diesel en version D200.

Mais attention, il veut aussi couvrir le très haut de gamme. Comment ? Avec une inédite déclinaison « Octa ». Ses caractéristiques techniques restent pour l’instant mystérieuses mais le communiqué officiel publié il y a quelques minutes sur le site presse de la marque évoque un « héros du tout-terrain haute performance ». Il se distinguera visuellement des autres versions avec un logo spécial « inspiré du diamant », qu’on trouvera aussi bien sur le volant que sur la carrosserie. Ce nom « Octa » désignera toutes les versions très haut de gamme du Defender.

Une suspension spéciale et un V8 bi-turbo

Le constructeur précise que l’engin utilisera une suspension « 6D Dynamics intégrant un contrôle du tangage et du roulis pour des performances exceptionnelles sur tous les terrains ». D’après les quelques visuels montrés, il utilisera aussi des freins renforcés signés Brembo et des pneus tout-terrain. Sous le capot, on trouvera un V8 bi-turbo qui sera donc différent du bloc compressé 5,0 litres utilisé jusqu’ici dans la déclinaison V8 (et il s’agira très probablement du V8 4,4 litres d’origine BMW déjà repris sur le Range Rover).

La présentation officielle de ce Defender très haut de gamme aura lieu en 2024 et d’ici là, il aura été montré aux « clients pressentis ». Attendons-nous à une addition digne d’un Mercedes-AMG G63, probablement proche des 200 000€.