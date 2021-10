Scoop - Le BMW X7 adopte les feux avant séparés

Vous n'avez pas aimé la double calandre très verticale de BMW, déclinée sur de nombreux modèles ? Attendez de voir le style des prochaines hauts de gamme de la marque, qui termine justement la préparation du restylage du X7 (oui, déjà).

Et pour une fois, un restylage sera particulièrement marqué chez un constructeur haut de gamme. Si l'arrière n'évoluera que peu, en dehors de la signature lumineuse, que dire de la face avant qui suit la tendance de la future Série 7, à savoir un éclairage à deux étages totalement inédit qui pourrait diviser à nouveau. Domagoj Dukec, chef du design de BMW, aurait donc encore frappé, après avoir créé de vifs débats autour du visage de la Série 7 restylée et de la nouvelle gamme Série 4.

Ce X7 restylé ne devrait pas adopter de grands changements en matière de mécaniques, même si l'arrivée d'un hybride rechargeable paraît tout à fait plausible, pour celui qui avait abandonné le gros diesel de 400 ch. Actuellement, la gamme du X7 ne se compose que de deux moteurs essence (six et huit cylindres) et d'un diesel de 340 ch.