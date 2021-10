Scoop - Le nouveau Mercedes GLC AMG passe au quatre cylindres

Le Mercedes GLC sera renouvelé en 2022, et tout change, ou presque. Si l'architecture ne bouge pas, sur la base d'une plateforme "moteur avant, transmission arrière ou quatre roues motrices" de Classe C, les ingrédients ont fortement évolué. L'abandon du V8 sur la future C63 AMG se répercutera sur l'ensemble de la gamme GLC AMG. Le 6 cylindres du GLC 43 AMG et le V8 4.0 biturbo du GLC 63 AMG seront respectivement remplacés par un tout nouveau quatre cylindres hybride rechargeable, articulé autour du bloc M139 de l'actuelle A45 S AMG.

La petite surprise, c'est donc l'apparition d'une seconde trappe, dédiée à la prise de recharge. Mais il reste évidemment la grande inconnue de la puissance combinée et de la capacité de la batterie, qui dictera l'autonomie en mode électrique de ce GLC sportif.

L'autre grande nouveauté, c'est l'apparition des roues arrière directrices ! On connaît aujourd'hui les bénéfices d'un tel équipement, y compris sur des modèles compacts comme la Renault Mégane, mais c'est d'autant plus probant sur des véhicules plus longs comme le GLC.