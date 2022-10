Scoop – Mercedes-AMG CLE 63 E : le coupé prêt pour la production

Remplaçant les coupés Mercedes Classe C et Classe E, le futur Mercedes CLE Coupé est l’objet de toutes les attentions par nos chasseurs de scoop. Ce modèle CLE qui existera aussi en déclinaison cabriolet est ici dans sa version Mercedes-AMG CLE 63 E. Le « E » indique qu’il s’agit d’un modèle équipé d’une motorisation hybride rechargeable. En effet, afin de ne pas trop subir les foudres du malus, la motorisation hybride plug-in s’impose pour ces modèles gavés de chevaux.

Le coupé Mercedes-AMG CLE 63 E devrait reprendre la motorisation hybride plug-in de la Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Plus de V8 sous le capot de l’AMG 63 mais un quatre cylindres hybride rechargeable qui développe une puissance de 680 ch. Alors qu’une Mercedes-AMG Classe C 63 S, à moteur V8, développait autrefois 510 ch, la différence est d’importance et ce surcroît de puissance conviendra parfaitement au nouveau coupé Mercedes-AMG CLE 63.

Ce moteur hybride rechargeable permettra aussi de rouler pendant 13 kilomètres en mode tout électrique à 140 km/h maximum, lui autorisant de petits trajets en ville ou périurbains. Héritée de la technologie de la Formule 1, cette motorisation appelée hybride haute performance dispose d’un électromoteur placé sur les roues arrière qui permet de bénéficier d’une transmission intégrale. Et il y a mieux, car grâce à l’utilisation du système spécifique 4Matic+ Performance, le moteur électrique peut envoyer du couple sur les roues avant sans que le moteur thermique ne soit sollicité.

Afin de bien montrer la différence entre les versions normales du coupé CLE et la variante AMG, celle-ci affichera une carrosserie bodybuildée avec des voies avant et arrière plus larges, on le constate d’ailleurs sur le prototype photographié. Le modèle AMG devrait être aussi un peu plus long de quelques centimètres, afin d’installer un bouclier avant doté d’imposantes prises d’air et d’un design très travaillé. Tandis qu’on trouvera à l’arrière un extracteur d’air et quatre sorties d’échappements confirmant le caractère sportif du modèle. Si la Mercedes CLE devait être lancée au cours de l’été 2023, ce sera en fin d’année 2023 que les Mercedes-AMG CLE (coupé et cabriolet) devraient faire leur apparition, soit un peu plus rapidement que prévu puisqu’on les annonçait pour 2024.