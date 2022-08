Scoop - Mercedes CLA : la famille CLA va bénéficier d’un restylage.

Mercedes envisagerait d’arrêter la production des Mercedes CLA Coupé et Mercedes CLA Shooting Brake car ces deux autos n’atteindraient pas les objectifs de vente voulus par le constructeur allemand. Mais en attendant, les Mercedes CLA poursuivent leur carrière et vont même bénéficier d’un restylage. Cela permettra à la marque de Stuttgart lors du lancement des modèles restylés de communiquer comme si c’était de nouveaux modèles alors que les différences devraient être peu nombreuses entre les actuels modèles et les modèles liftés.

Ce restylage des CLA qui devrait être dévoilé vers la mi-2023 sera limité. À l’avant, la calandre, les projecteurs, le bouclier devraient recevoir de petites évolutions. Pour l’arrière, cela se limitera à des modifications au niveau des feux. Dans l’habitacle, il devrait y avoir quelques changements en ce qui concerne l’interface du système multimédia, ce devrait être tout. Enfin, sous le capot, on pourrait trouver le nouveau bloc essence 1.5 Mercedes qui équipe la nouvelle Mercedes Classe C.

Cette deuxième génération de CLA qui est arrivée en 2019 pourrait bien être la dernière, Mercedes resserrant sa gamme de modèles thermiques pour faire de la place aux modèles électriques. Quoi qu’il en soit, c’est l’intégralité de la famille CLA qui bénéficiera de ce restylage, y compris les versions les plus sportives 35 AMG et 45 AMG.