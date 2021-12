Scoop - Mercedes Classe A restylée

Mercedes a réussi un sacré coup avec sa gamme Classe A. La précédente W176 avait permis au constructeur de fortement rajeunir son image, en adoptant une présentation plus flatteuse avec ses aérateurs et ses sièges sportifs dans une auto capable de tutoyer les 400 ch sur sa version AMG.

La génération suivante, c'est le coup de grâce avec une planche de bord inédite : grand écran panoramique, lumière d'ambiance et présentation particulièrement technologique. Et comme par hasard, derrière, bon nombre de constructeurs ont emboîté le pas, notamment avec cette façon d'afficher l'instrumentation et le multimédia sur un écran courant la longue de la planche de bord.

Il n'est donc pas question de chambouler la berline compacte. Mercedes va se concentrer sur de petites évolutions au niveau du diffuseur et de la signature lumineuse pour l'arrière, et du bouclier avant/feux pour la proue. A l'intérieur, nous attendons de voir si Mercedes optera pour le double écran séparé, avec le grand affichage central la manière de la dernière Classe C.

N'attendez en revanche aucune révolution sous le capot : diesels, essence, AMG et hybride rechargeable seront reconduits. C'est tout juste si nous aurons droit à une petite hybridation sur certains moteurs histoire de contenir les rejets de CO2, mais peut-on seulement en vouloir à Mercedes, alors que la Classe A est la seule à avoir résisté à 2020. Aujourd'hui, elle est en tête du trio allemand devant l'Audi A3 et la BMW Série 1.