Scoop – Mercedes Classe E All-Terrain : en route pour 2024

Très camouflée la version "baroudeuse" du break Mercedes Classe E poursuit activement ses derniers essais de mise au point. Ce modèle devrait être dévoilé en même temps que la version break au cours du quatrième trimestre 2024. Auparavant, nous aurons droit à la découverte de la Classe E berline, premier membre de la famille de routière de Stuttgart.

Une berline qui si elle cache encore sa carrosserie a déjà dévoilé son intérieur et son nouveau tableau de bord. Mercedes emprunte à la version électrique Mercedes EQS son tableau de bord avec quelques différences comme le traitement des aérateurs. L’écran tactile central est disposé en format paysage sur une grande surface vitrée qui va du combiné d’instrumentation en face du conducteur jusque devant le regard du passager. L’interface du système d’infodivertissement est le MBUX de 3e génération avec possibilité de gérer des applications comme Tik Tok, de réaliser des visioconférences (uniquement à l’arrêt) avec Zoom, grâce à une caméra placée au-dessus du tableau de bord.

Les nouvelles Mercedes Classe E disposeront de nombreux moteurs essence et diesels micro-hybridés de 204 ch (+ 23 ch pour l’électrique) à 367 ch + 23 ch pour les blocs essence et de 163 ch + 23 ch à 340 ch + 23 ch pour les diesels. Il y aura aussi des versions hybrides rechargeables qui devraient pouvoir circuler 100 km en électrique et bien entendu des versions sportives AMG. Bien entendu en fonction du marché et des versions, Mercedes privilégiera certaines motorisations par rapport à d’autres et pour ce qui concerne la carrosserie All-Terrain l’offre pourrait être réduite à une ou deux motorisations.