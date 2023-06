Scoop – Mercedes Classe E SW : et voilà le break

En Allemagne, les carrosseries breaks ont la cote auprès des automobilistes. Autant dire que les constructeurs allemands ne peuvent pas proposer une grande berline sans sa déclinaison en break. C’est pourquoi la nouvelle Mercedes Classe E dont nous venons de découvrir la carrosserie berline existera aussi en version SW.

Le nouveau break Classe E a été surpris sur le circuit du Nürburgring en pleine séance d’essai. Si la berline va dévoiler ses nouveaux tarifs le 4 juillet, c’est le mardi 20 juin que nous découvrirons sans ses camouflages le tout nouveau break Classe E qui devrait être lancé à l’automne. Hormis la partie arrière du véhicule, il y aura peu de différences entre la berline et le break. Comme la berline, le break affichera une ligne fluide et une nouvelle signature lumineuse à l’avant en forme d’hommage aux « quatre yeux » des anciennes générations Classe E de 1995 et 2002. À l’arrière les feux intégreront une signature inédite en forme d’étoile.

Il y aura toujours la possibilité d’opter pour des proues différenciées, l’une avec une énorme étoile en plein centre de la calandre, l’autre avec l’étoile trônant à l’avant du capot, de fines barrettes habillant la calandre. Sous le capot on trouvera une offre de motorisations performantes essence et diesel, et aussi deux motorisations essence hybrides rechargeables de 313 et 381 ch avec une autonomie électrique dépassant les 110 kilomètres. Plus tard un hybride diesel fera son apparition ainsi qu’un moteur six cylindres essence.