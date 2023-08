Scoop – Mercedes EQA : elle se prépare pour Munich

Alors que le SUV électrique Mercedes EQA est en passe d’être restylé et qu’il prendra à cette occasion la dénomination EQA SUV, la future EQA, une Mercedes CLA électrique poursuit ses essais en étant très camouflée. Ce coupé quatre portes va utiliser la nouvelle plateforme MMA qui est réservée aux véhicules électriques mais qui peut accueillir des motorisations thermiques. Cette auto devrait être dotée d’une autonomie proche des 700 km.

Sur les photographies du prototype, on constate que l’auto dispose déjà des projecteurs et des feux qui se retrouveront sur le modèle de série, tandis que la ligne générale du véhicule est désormais finalisée. Mercedes devrait d’ailleurs présenter cette auto, sous la forme d’un concept-car très proche du modèle de production, lors du prochain Salon de Munich (ouverture au public du 5 au 10 septembre 2023).

Sur le prototype on voit également que les poignées de porte semblent classiques, mais il est fort probable qu’elles soient affleurantes dans la réalité. Elles demeurent « sorties » sur le prototype afin de tromper les chasseurs de scoop. Doté d’une malle de coffre, ce modèle devrait disposer d’une belle soute à bagages. On devrait en savoir plus dans quelques jours, lors de l’ouverture des portes du Salon de Munich. Quant à la commercialisation du modèle de série, elle devrait être effective vers la mi-2024.