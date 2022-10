Scoop – Mini Aceman : déjà-là !

C’est d’un petit SUV qu’il s’agit, le futur Mini Aceman (on ne sait pas si le nom sera conservé pour le passage en série), est en effet un SUV citadin qui devrait mesurer comme le concept-car qui le préfigure 4,05 mètres de long. Un nouveau SUV Mini qui sera dévoilé en 2023 pour une arrivée sur le marché début 2024. Par rapport au concept-car, le style du modèle de série devrait être relativement proche et il sera 100 % électrique.

Cette auto 100 % électrique sera produite en Chine pour Mini par le partenaire et associé chinois Great Wall Motor et exportée sur le continent européen. L’Autonomie devrait afficher entre 300 et 400 km avec un niveau de puissance qui devrait être compris entre 180 et 230 ch. Elle s’installera dans la gamme du constructeur anglais en dessous du SUV Mini Countryman qui va être renouvelé fin 2023 et qui lui, disposera d’une offre complète de motorisations : des blocs thermiques, de l’hybride rechargeable et aussi d’une motorisation 100 % électrique empruntée au BMW iX1.

Il est prévu qu'en 2030 la marque Mini passe complètement au tout électrique, c'est pourquoi les derniers lancements de modèles à moteurs thermiques sont annoncés pour 2025. Comme la marque veut qu’à partir de 2027, 50 % de ses ventes soient réalisées par des modèles 100 % électriques, on se rend bien compte que le SUV Mini Aceman tout l’avenir devant lui.