Scoop – Nissan Qashqai : restylage en préparation

Nissan prépare déjà le restylage de son Nissan Qashqai, une rénovation rendue nécessaire pour faire face à une concurrence qui s’active. Le Renault Austral est récent et le tout nouveau Peugeot 3008 s’annonce. Le Nissan Qashqai est actuellement disponible avec des motorisations électrifiées qu’elles soient microhybridées comme celles de 140 ch et 158 ch (en 4x2 et 4x4) ou hybridée avec le système original e-Power dont le moteur thermique sert de générateur pour alimenter, par l’intermédiaire d’une batterie tampon, le bloc électrique de 190 ch. Le modèle restylé qui circule pour le moment camouflé devrait conserver les mêmes motorisations, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura pas de changements sur la phase 2 du Qashqai.

Malgré le camouflage important des prototypes qui ont été croisés sur route ouverte, on s’aperçoit que c’est au niveau des parties avant et arrière que se situeront les principales modifications. Le prototype photographié dispose de nouveaux projecteurs avant ainsi que de nouveaux de feux à l’arrière. Les modifications concernent principalement l’architecture intérieure de ces éléments lumineux. Nissan en profitera également pour revoir les boucliers avant et arrière.

Il pourrait y avoir également des changements dans l’habitacle, car celui des prototypes bénéficie également d’un épais camouflage. À ce stade on ne peut qu’imaginer des modifications au niveau de l’instrumentation ou du système d’infodivertissement. Ce Nissan Qashqai restylé devrait être dévoilé et commercialisé à la fin de 2024.