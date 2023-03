Scoop - Opel Crossland 2024 : sur base Opel Astra

Les photographies que l’on vous présente aujourd’hui sont celles du mulet du prochain Opel Crossland. Cette Opel Astra haute sur roues avec des passages de roues élargies effectue des essais près du cercle polaire pour tester la nouvelle base technique du crossover urbain d'Opel. La nouvelle génération d’Opel Crossland va en effet se moderniser en adoptant la plateforme EMP2 de l’Opel Astra.

Cousin du Citroën C3 Aircross, l’actuel Opel Crossland dispose d’une ancienne plateforme EMP1. Une base technique qui ne peut être électrifiée, une chose impensable pour la marque à l’éclair qui veut passer au tout électrique le plus rapidement possible. C’est pourquoi ce modèle va hériter de la plateforme EMP2 que partagent les Opel Astra et Peugeot 308.

Si l’Opel Crossland devient électrique, il pourrait aussi disposer d’un moteur thermique. Si tel est le cas, il est fort probable que ce sera le nouveau bloc 1.2 PureTech Hybrid 48V de 136 ch. Ce moteur que les Peugeot 3008 et 5008 vont adopter en juin de cette année, dispose d’une inédite transmission « à double embrayage » de Punch Powertrain qui va permettre à ce bloc de réduire sa consommation et ses rejets de CO2.

En plus de ce bloc essence, l’Opel Crossland aura droit au nouvel électromoteur de 156 ch qu’a inauguré le SUV DS 3 restylé, avec 400 km d’autonomie, l’Opel Crossland-e pourra sortir de la ville sans appréhension. Grâce à l’utilisation de la plateforme EMP2, l’Opel Crossland de nouvelle génération va devenir plus spacieux et plus grand, il devrait mesurer plus de 4,30 m de long.