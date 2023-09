Scoop – Opel Crossland EV : l’électrique progresse

C’est en 2024 que le nouveau SUV Opel Crossland sera dévoilé, pour une commercialisation avant la fin de l’année. Pour le moment, seuls les prototypes de ce modèle, qui utilise la base du futur C3 Aircross de Citroën, circulent sur route ouverte. Parmi eux, un exemplaire de la version électrique qui se pare de beaux éclairs jaunes sur son camouflage.

Dans la gamme du constructeur allemand, ce modèle prendra place au-dessus de l’Opel Mokka avec une taille supérieure au Crossland actuel : plus de 4,30 m au lieu de 4,22 m. Pour la motorisation en électrique, ce modèle aura droit à l’électromoteur de 156 ch et devrait pouvoir parcourir un petit peu plus de 400 km en tout électrique. Une version moins puissante de 136 ch pourrait également être disponible au catalogue du constructeur. Pour ce qui concerne la version thermique, c’est le nouveau moteur 1.2 de 136 ch microhybridé en 48 volts qui sera choisi.

Afin de marquer la différence entre ce nouveau modèle et l’ancien, il pourrait changer de nom. Il se murmure que l’appellation Frontera pourrait être remise au goût du jour. Rappelons que par deux fois Opel a utilisé ce nom pour des modèles à quatre roues motrices qui étaient extrapolés des Isuzu Amigo (trois portes) et Rodeo (cinq portes).

En ce qui concerne le style de ce nouvel Opel Crossland/Frontera, il s’inspirera fortement des dernières nouveautés de la marque allemande et reprendra à son compte, la désormais célèbre calandre Vizor. Il devrait être présenté au printemps 2024 pour une commercialisation au quatrième trimestre 2024.