Futur SUV Citroën C3 Aircross : thermique et électrique

Thierry Koskas, le nouveau patron de la marque aux chevrons a fait taire les rumeurs d’un futur positionnement « low cost » du constructeur français. Il n’en est pas question même si Citroën veut se positionner en marque d’accès du groupe Stellantis. Ceci afin de proposer des autos au juste prix, mais sans se caler sur les tarifs d’une marque comme Dacia, réputée « low cost » à ses débuts, mais qui l’est de moins en moins. Premier élément de cette nouvelle gamme plus accessible, la Citroën ë-C3 qui devrait être dévoilée avant la fin de cette année et devrait être proposée à moins de 20 000 €.

Mais une autre auto fera rapidement parler d’elle, il s’agit de la nouvelle génération du Citroën C3 Aircross. Comme la future Citroën ë-C3, le SUV C3 Aircross disposera d’une nouvelle base technique, une version un peu plus basique de la plateforme qu’utilisent les Peugeot 208 et Peugeot 2008. Comme ces cousins de Stellantis, le Citroën C3 Aircross pourra recevoir des motorisations thermiques et du 100 % électrique.

Le futur ë-C3 Aircross sera positionné un peu plus haut de gamme que la Citroën ë-C3 qui devrait exister avec sous le capot un électromoteur de 100 ch environ et 350 km d’autonomie afin d’assurer un tarif attractif, la version électrique du C3 Aircross devrait quant à elle afficher 156 ch. C’est-à-dire que ce modèle va s'équiper du nouvel électromoteur du Peugeot e-2008 restylé. Pour les motorisations thermiques, ce sera le nouveau bloc 1.2 PureTech microhybridé 48 V en deux niveaux de puissance : 100 et 136 ch.

Pour le style de ce modèle, il ne devrait pas y avoir à chercher très loin puisqu’il devrait afficher de grandes similitudes avec le C3 Aircross que la marque va produire au Brésil et en Inde. Il s’agit d’un modèle de 4,32 m de long qui va être commercialisé fin 2023. Pour le modèle européen, ce sera à Trnava en Slovaquie qu’il sera assemblé, il affichera une taille proche des 4,35 m soit pratiquement 20 cm de plus que l’actuel C3 Aircross.

Plus grand, le nouveau C3 Aircross affichera également le nouveau logo de la marque qui rappelle celui de 1919. Il empruntera aussi quelques éléments de style au concept-car Citroën Oli comme les projecteurs à l’avant et les feux arrière en forme de « C ». Si le modèle conçu pour l’Inde et le Brésil peut accueillir sept personnes à bord, le modèle européen se contentera de proposer cinq places. Le nouveau C3 Aircross devrait être présenté à la mi-2024 pour une commercialisation en fin d’année.

Le futur SUV Citroën C3 Aircross en dix points

Deuxième génération du Citroën C3 Aircross

SUV cinq portes, cinq places

Longueur : 4,35 m environ

Présentation à la mi-2024

Commercialisation à la fin de 2024

Produit à Trnava en Slovaquie

Plateforme CMP (version un peu plus basique que celle du Peugeot 2008)

Motorisations essence : 1.2 PureTech microhybridé en 100 et 136 ch

Motorisation électrique : 156 ch et 400 km d’autonomie

Tarif : à partir de 24 000 €*

*Estimation