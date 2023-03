Scoop : Peugeot 2008 : restylage et nouvelles motorisations

La version camouflée du Peugeot 2008 restylé ne permet que de distinguer les menus détails des transformations extérieures du SUV citadin, mais d’ailleurs l’essentiel est ailleurs. En effet, c’est sous le capot de ce modèle que se cacheront des transformations importantes. L’arrivée tout d’abord du nouvel électromoteur de 156 ch au lieu de celui de 136 ch qui équipait jusqu’à maintenant le Peugeot e-2008. Cette motorisation électrique aura également une autonomie supérieure de quelques kilomètres par rapport à l’actuel e-2008.

L’offre de motorisation va également évoluer en essence. On fêtera ainsi l’arrivée d’un nouveau bloc microhybridé 48V, il s’agit d'un 1.2 PureTech de 136 ch à chaîne de distribution associé à une boîte automatique électrifiée de Punch Powertain. Une motorisation que l'on va retrouver sur les Peugeot 3008 et 5008. Tandis que l’offre se verra compléter par les habituels blocs 1.2 PureTech 100 et 130 ch et un diesel 1.5 HDi de 130 ch.

Sur le plan du style, le Peugeot 2008 s'inspirera de la Peugeot 508 restylée qui vient de montrer son nouveau visage avec des feux de jour triple comme sur l’hypercar Peugeot 908 d’endurance. Le SUV citadin va, si l’on en croit le prototype, adopter aussi des feux de jour triple. Si deux griffes sont encore camouflées, on se rend compte que le feu de jour qui est découvert est plus plat et moins long que l’actuel. On voit aussi qu’il y a un traitement différent de l’intérieur des projecteurs et de la calandre.

À bord, il devrait y avoir une évolution de l’équipement avec l’apparition de nouvelles aides à la conduite comme l’aide au trafic arrière, tandis que le système multimédia évoluera en s’inspirant de celui de la Peugeot 308 avec une mise à jour automatique à distance (Over The Air ou OTA). La présentation sera toujours aussi soignée et les matériaux employés de bonne facture.