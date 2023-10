Scoop – Porsche 911 GT3 RS : kit performance en vue

Manthey est spécialisée dans l’amélioration des performances des Porsche de route comme de piste. Il travaille actuellement sur un nouveau « kit performance » adapté à la Porsche 911 GT3 RS. Alors que les prototypes Porsche sont camouflés sous des adhésifs noirs unis assez discrets, chez Manthey Racing on préfère soit la couleur, soit des motifs bicolores plus voyants.

Afin d’améliorer la Porsche 911 GT3 RS qui est déjà un bolide particulièrement affûté, Manthey Racing s’attaque d’abord aux trains roulants et au soubassement de l’auto. Plaquettes de frein, suspensions, déflecteurs sous la voiture, tout y passe. Plus tard, Manthey Racing s’attaquera aux éléments aérodynamiques de la Porsche (spoiler avant, diffuseur, aileron…). Tout est fait avec l’accord de Porsche qui approuve les améliorations du préparateur allemand.

Il faudra sans doute encore attendre fin 2023 ou début 2024 pour que le kit performance Manthey Racing soit disponible et prêt à être installé sur la 911 GT3 RS. Pour le moment les essais se poursuivent avec le pilote Marco Seefried, un spécialiste de la conduite des Porsche 911 en course. Il faudra encore quelques tours de circuit de la Nordschleife à haute vitesse pour que Manthey Racing et Porsche valident les transformations.