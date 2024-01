Scoop – Porsche 911 Turbo : lifting et électrification

Le restylage de la Porsche 911 pourrait être dévoilé cet été pour une commercialisation qui devrait avoir lieu en fin d’année. C’est la grande famille de la Porsche 911 (type 992) qui recevra de nouveaux éléments de carrosseries, des améliorations mécaniques pour cette année 2024. Parmi les modèles qui vont bénéficier de ce lifting, on trouve la Porsche 911 Turbo. Un prototype de ce modèle vient d’être pris en chasse par nos chasseurs de scoop.

Ce prototype révèle les modifications opérées pour le prochain restylage, on voit ainsi le nouveau bouclier avec des prises d’air modifiées qui intègre des volets actifs, on distingue également les nouveaux phares. Voilà pour la partie avant puisqu’à l’arrière on trouve de nouveaux échappements. Au niveau du bouclier arrière malgré la neige qui le recouvre, on distingue deux protubérances, selon nos chasseurs de scoop elles pourraient servir de protection pour une batterie additionnelle servant à un système nommé T-HEV qui comprend un moteur électrique, de 90 ch environ, installé sous le réservoir et alimenté par une batterie de 2 kWh environ.

La Porsche Turbo pourrait troquer son bloc 3.8 pour un 3.6 toujours équipé de deux turbos qui associé au système hybride T-HEV permettrait à la Porsche 911 Turbo S de développer plus de 700 ch au lieu des 650 ch du modèle actuel. Ce qui est sûr, c’est que Porsche veut, pour sa 911, conserver le plus longtemps possible des moteurs thermiques, alors que la marque a déjà opté pour l’électrique pour les futures Porsche Boxster et Porsche Cayman. La présence d’un système hybride permettrait de faire baisser d’une manière importante les rejets de CO2 et permettre ainsi aux versions de la 911 de conserver un moteur thermique dans les prochaines années.