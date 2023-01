Scoop – Porsche Taycan 1 000 ch : les ingénieurs s’amusent

Douze ans nous séparent de l’interdiction de vente de voitures neuves à moteur thermique* en Europe. Les sportives aussi sont concernées. C’est pour cela que les constructeurs de ces bolides gavés de chevaux investissent dans l’électrique. C’est le cas de Porsche qui dispose déjà de la Porsche Taycan (disponible en trois carrosseries) dans son catalogue, qui va aussi lancer la nouvelle génération de Porsche Macan qui sera électrique, tout comme la future Porsche 718 Boxster. Cette interdiction des moteurs thermiques ne veut pas dire pour autant que les sportives vont devenir moins performantes.

Ainsi chez Porsche on envisage sérieusement de concurrencer Tesla qui, avec sa Tesla Model S Plaid, dispose d’une grande berline électrique et sportive de 1020 ch. C’est à la Taycan que sera dévolu ce rôle et pour cela on va lui donner la possibilité de développer une puissance de plus de 1 000 ch. Avant la commercialisation qui devrait avoir lieu en 2024, des prototypes poursuivent la mise au point de ce modèle qui devrait, lorsqu’il sera commercialisé, être vendu aux alentours des 200 000 €.

Aujourd’hui c’est près du cercle polaire Arctique que nous découvrons l’un de ces prototypes camouflés, auparavant, durant l’été, on en avait découvert un sur le Nürburgring aux mains d’un pilote professionnel. Cette auto avait alors effectué quelques tours à haute allure du circuit mythique. Sur la neige, c’est une autre partie de plaisir et pour que les choses soient encore plus fun, les ingénieurs qui testent cette auto se sont amusés à coller un sigle TDI à l’arrière du prototype. Mais le son de cette auto, les modifications aérodynamiques au niveau du bouclier avant, l’énorme aileron à l’arrière, l’arceau de sécurité à l’intérieur de l’habitacle, ne trompent personne, il s’agit bien de la Porsche Taycan de 1 000 ch qui sera dotée de trois moteurs électriques. Elle pourrait prendre la dénomination Turbo GT lors de son passage en série.

*Une année supplémentaire sera accordée aux constructeurs qui produisent moins de 1 000 voitures par an. Et pour ceux qui produiraient moins de 10 000 voitures par an, ils pourront demander une dérogation pour bénéficier de cette année supplémentaire.