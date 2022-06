Scoop - Skoda Octavia : l’heure du restylage

Tirant derrière eux une grosse remorque à double essieu, les prototypes des Skoda Octavia berline et break sont de sortie. Ces modèles cachent sous des adhésifs les éléments du restylage prévu pour la fin de 2023. Si ces modèles sont suivis d’une remorque, c’est pour tester les possibilités de tractage en montée et la performance des freins en descente.

Si la berline ne montre pas grand-chose du restylage, mis à part des nouvelles prises d’air du bouclier avant, le break (Skoda Octavia Combi) est plus intéressant puisqu’il fait apparaître des modifications au niveau de la calandre, du bouclier (prises d’air redessinées) et des projecteurs qui devraient adopter un dessin différent qui se rapprochera de celui des phares de la Skoda Scala. À l’arrière, le dessin de l’intérieur des feux devrait être modifié.

Ce que cachent encore les deux modèles tchèques, ce sont les modifications dans l’habitacle. Celles-ci ne devraient pas être nombreuses et l’on devrait avoir droit à de nouvelles matières au niveau des sièges et une évolution du système d’infodivertissement. Sous le capot, Skoda pourrait introduire quelques modifications sur les moteurs essence et diesels avec des blocs microhybridées en 48 V, à moins que la marque se contente de faire un tout petit peu évoluer les moteurs avec des réglages modifiés pour réduire les rejets de CO2. Au sein de la famille Octavia, les Octavia iV (hybrides rechargeables) et les versions sportives RS seront reconduites.