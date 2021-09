Scoop - Toyota : un style plus musclé pour la future Aygo

Il reste ! Toyota s'apprête à lancer une nouvelle génération de l'Aygo, la troisième. Le japonais va donc rester sur le marché des petites citadines, alors que de nombreuses marques l'ont déjà quitté ou s'apprêtent à le faire, à commencer par PSA, avec qui Toyota était lié pour les deux premières Aygo.

Le japonais fait donc cavalier seul pour cette nouvelle mouture. C'est dire s'il croit encore au potentiel de l'auto sur un segment où il devient difficile d'être rentable, à cause notamment des normes pollution. Pour assurer cette rentabilité, la marque va miser sur les économies d'échelle au sein de sa propre gamme, puisque la prochaine Aygo va reprendre la base de la nouvelle Yaris. Les deux véhicules seront d'ailleurs produits ensemble sur les chaînes de Kolin, en République Tchèque.

L'Aygo numéro 3 sera lancée en 2022. Comme on le voit avec ce prototype au camouflage plus léger, la marque termine la mise au point. Ces images de notre chasseur de scoops montrent que la version de série sera proche du concept Aygo X Prologue dévoilé au printemps. La silhouette va gagner en dynamisme.

Ce prototype donne l'impression d'une petite boule pleine d'énergie, un sentiment renforcé par les grandes jantes dans les coins du véhicule, le pavillon fuyant ou encore le dessin en flèche de la portière arrière. On aperçoit sur ce modèle un toit en toile. L'Aygo sera donc à nouveau proposée en version découvrable. Il y aura une nouveauté : un look façon baroudeur, annoncé par le concept. On devine ainsi sur le proto les passages de roues en plastique brut.

Toyota a déjà annoncé que cette Aygo ne sera pas électrique et conservera un classique bloc essence. Sa volonté est de garder un modèle d'entrée de gamme accessible pour sa clientèle, soulignant qu'il y a encore une forte demande pour ce genre de modèles. Avec en plus l'avantage d'une concurrence qui devient clairsemée.