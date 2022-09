Scoop – Volkswagen Golf 8 : écran géant pour le restylage.

La plupart du temps les prototypes des nouveaux modèles ou des modèles restylés circulent camouflés. Ce n’est pas le cas pour cette Volkswagen Golf 8. Tout d’abord parce que rien ne change à l’extérieur, les prototypes avec les modifications de carrosserie prendront sans doute la route plus tard. Et puis aussi parce que le restylage un temps évoqué au printemps 2023, semble avoir été décalé à 2024. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est ce qui se passe dans l’habitacle et là, on a de la chance, alors que l'intérieur des prototypes est très souvent camouflé, ce n'est pas le cas avec celui-ci.

Grâce à nos chasseurs de scoop qui ont pu capturer les photos de l’habitacle, on se rend compte que la future Volkswagen Golf 8 disposera d’un écran d’infodivertissement plus grand. Rappelons que la version actuelle est équipée de série d’un écran de 10 pouces. L'écran d'instrumentation et d'infodivertissement étant placés en enfilade. Celui du prototype est clairement détaché et il s’inspire de ceux qui équipent la berline ID.3 et les SUV électriques de Volkswagen. Il semble également afficher une taille encore plus grande. Ce nouvel écran de la Golf 8 se verra aussi décliné sur le futur Volkswagen Tiguan. On espère que Volkswagen a tenu compte des critiques sur l’ergonomie perfectible de l’interface et que celle-ci sera plus intuitive. Il ne s’agit encore que d’un prototype et on ne peut pas encore dire s’il y aura d’autres changements dans l’habitacle. On reproche à la Golf 8 d’avoir un peu trop de plastiques durs à bord, Volkswagen pourrait faire un effort et installer des matériaux plus valorisants.

Pour ce qui concerne le style extérieur de la Volkswagen Golf 8 restylée, on en est encore au stade des supputations. Nos confrères d’Autobild, généralement bien informés, évoquent des modifications au niveau du bouclier avant, des feux de jour qui migrent sur le bord des phares, un design inspiré des modèles ID de la marque.