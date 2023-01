Scoop – Volkswagen Tiguan 3 : la révélation approche

C’est proche du cercle arctique que le prototype du Volkswagen Tiguan 3 poursuit ses essais de mise au point. La présentation de ce modèle important pour Volkswagen s’approche, elle est programmée pour l’automne prochain. Par rapport aux autres prototypes entraperçus ici ou là, ce modèle ressemble à véhicule de pré-production. Et seuls certains détails de style sont encore masqués afin de garder un peu secrètes les lignes de ce modèle jusqu’à sa présentation. C’est le cas des projecteurs couverts par un autocollant masquant la partie intégrée à l’aile. Même chose à l’arrière ou l’autocollant empêche de distinguer le vrai dessin des feux que l’on aperçoit toutefois sous certains angles (en particulier la partie qui est sur l’aile).

Dans les flancs, ce qui semble une baguette de protection n’est en fait que du ruban adhésif de couleur noire. À l’arrière du Volkswagen Tiguan 3, il y a de fausses sorties d’échappement qui ne sont que des autocollants. En revanche, la partie vitrée latérale qui remonte vers l’arrière est définitive, tout comme les rétroviseurs extérieurs. Ce modèle semble un peu plus grand (empattement et porte-à-faux arrière) que le modèle actuel. Son style devrait être plus en rondeurs, moins agressif, avec une calandre plus fine.

Dans l’habitacle, le mobilier devrait être proche de celui de la Volkswagen Golf 8 avec une instrumentation numérique dernier cri. Il y aura un nouveau volant et une multiplication des espaces de rangement. Dans le compartiment moteur, on devrait retrouver l’ensemble des motorisations actuelles avec des dispositifs de micro-hybridation et un moteur inédit, le 1.5 TSI Evo 2 qui pourra fonctionner à l’E85. Pas de version 100 % électrique, c’est le futur ID.3 X qui s’en chargera. Un modèle dont l’arrivée est prévue un an après celle du Tiguan.