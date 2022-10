Se passer d’assurance auto, sérieusement ?

Alors que se profile une hausse d’environ 5% des cotisations « auto » en 2023, l’assureur Leocare publie ce jeudi matin une étude* pour le moins inquiétante.

Celle-ci nous apprend en effet que plus d’un quart des automobilistes français pourraient envisager de renoncer à souscrire une assurance dans le but de faire des économies, valeur qui atteint même 36% chez les 18-34 ans.

Certes, l’assurance, obligatoire, coûte cher. Selon l’étude précitée, 61% des personnes interrogées paient plus de 40 € chaque mois pour rouler couverts, et 11% paient plus de 100 €.

Dans un contexte de hausse globale du coût des transports (carburant, entretien, péages…), certains automobilistes peuvent donc se laisser imaginer un « rabotage » permettant de préserver leur pouvoir d’achat.

Or, c’est le pire des calculs. La conduite sans assurance est un phénomène croissant, et expose les contrevenants à des sanctions extrêmement lourdes.

On ne parle pas des verbalisations par les forces de l’ordre, trop peu dissuasives. La peine encourue pour défaut d’assurance est une amende forfaitaire de 750 €, alourdie à 3 750 € en cas de récidive, avec d’éventuelles peines complémentaires. (suspension ou annulation du permis avec interdiction de le repasser, confiscation du véhicule, etc.)

Non, on parle des sommes à rembourser au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), qui prendra certes à sa charge les indemnités à verser aux victimes d’un conducteur non assuré, mais qui ensuite se retournera vers le conducteur fautif de façon à ce que celui-ci rembourse les frais engagés, avec une majoration de 10%.

Les montants peuvent alors atteindre plusieurs millions d’euros en fonction de la gravité de l’accident. Et c’est ainsi que pour gratter quelques centaines d’euros par an, un conducteur se trouvera finalement « chargé » pour une vie entière.