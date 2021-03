Seat : achetez maintenant, payer en 2022 !

L'année dernière, à l'issue du premier confinement, Seat avait frappé fort. En mai, il avait lancé une offre de location avec rien à débourser avant 2021. Cette année, la marque espagnole renouvelle l'opération… mais en la commençant encore plus tôt. On passe commande dès à présent en mars et on n'a rien à payer avant 2022 !

Il n'y a en effet pas d'apport et une "annulation des loyers courant sur l'année 2021". La marque explique : "les neuf premières échéances de paiement sont exonérées à l'exception des prestations facultatives. Le premier prélèvement des mensualités interviendra donc à la dixième échéance, en 2022".

L'offre est une location longue durée sur 36 mois, avec 30 000 km. Elle est valable sur les Ibiza, Arona, Ateca restylé et Leon en stock. Cela fonctionne aussi sur les nouveautés, comme la variante hybride rechargeable de la Leon. Les modèles sont ainsi disponibles en 72 heures. C'est pour l'instant valable jusqu'au 31 mars.

Par ailleurs, Seat affiche toujours de belles remises sur les véhicules répertoriés dans son stock, avec par exemple des Leon série spéciale Urban à - 22 %.