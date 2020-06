Seat : le "sans engagement" disponible pour les entreprises

C'est en plein confinement que Seat a tenté un "coup" avec l'offre commerciale inédite de location sans engagement. Aujourd'hui, le constructeur espagnol annonce l'ouverture de ce dispositif aux professionnels, qui bénéficient des mêmes garanties et avantages que les particuliers. Pour Seat, le sans engagement a été un succès en France avec "3000 dossiers de financement" et, surtout, un taux de conquête de 50 %. La preuve que ce genre d'offre qui sort des sentiers battus amène de nouveaux clients pour un constructeur.

"L’entreprise est ainsi libre de résilier son contrat de location à tout moment à compter du 31ème jour, de changer de véhicule et d’ajuster son kilométrage ou ses mensualités, quand elle le souhaite et sans le moindre frais", précise Seat.

Autre avantage : contrairement aux offres sur le papier attractives de certains constructeurs, qui proposent des loyers très bas, ici, nul besoin d'apport ou de premier loyer XXL. Le sans engagement comprend l'entretien et ne nécessite pas d'apport.

Trois modèles sont destinés aux professionnels : Ibiza, Arona et Leon. Toutes les motorisations/finitions sont proposées dans cette location qui, on le rappelle, est une LLD. Le contrat de base est de 37 mois et 45 000 km en essence, et 60 000 km en diesel.