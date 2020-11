Seat "transforme" ses ouvriers en développeurs informatiques

Cela fait plusieurs années que nous écrivons que l'avenir de l'automobile ne sera plus l'ingénieur motoriste, mais l'ingénieur informatique. Et ce, à tous les niveaux, à commencer par l'usine. Seat annonce en effet un programme un peu spécial de reconversion très rapide de certains ouvriers à Martorell, dans l'usine de la marque en Espagne.

Cinq personnes, d'âges et de spécialités différentes, qui ont accepté de passer seulement 4 mois pour quitter les chaînes d'assemblage et passer derrière un écran afin de taper des lignes de code. Deux salles, deux ambiances, mais c'est aussi le témoin d'une transition sans précédent de l'automobile, qui se jette à corps et âme dans l'intelligence artificielle.

"Pendant 16 semaines des professeurs spécialisés en informatique formeront les 5 candidats aux connaissances logicielles nécessaires, tant au niveau du front-end (interface utilisateur) que du back-end (mode administrateur)", précise Seat. Les seuls critères ? Avoir un niveau correct d'anglais, et vouloir s'investir dans l'informatique.

S'adapter ou partir, seuls choix proposés aux employés ? Pas pour l'instant, mais cet embryon de tendance est un premier avertissement pour les salariés des constructeurs automobiles dans certains secteurs, comme la production ou la R&D. Récemment, le DRH de Porsche expliquait que près d'un quart des salariés du constructeur va devoir se réorienter.