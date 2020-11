Voiture électrique : chez Porsche, un quart des salariés vont devoir se reconvertir

Andreas Haffner marche un peu sur des oeufs avec l'épineux sujet du social chez Porsche, un des constructeurs les plus généreux avec ses employés. Jusque là, Porsche avait le vent en poupe : marges insolentes, croissance ininterrompue, bonus XXL pour les salariés. Mais pour le DRH de Porsche, la transition vers la mobilité électrique va apporter des changements structurels profonds, marqués par une nécessité d'adaptation du côté des employés.

"Prenons un exemple de l'informatique. À l'avenir, la puissance de calcul ne proviendra plus de votre propre centre de données, mais du cloud. Cela permet à ces employés de se consacrer à des tâches de meilleure qualité, par exemple en tant qu'analystes de données ou codeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle". (Source : Automobilwoche).

Concrètement, "environ une personne sur quatre chez Porsche AG, avec 22 000 employés, devra se réorienter", prévient Haffner. "L'objectif est cependant de garder autant que possible tous les collaborateurs à bord grâce à une gestion stratégique des compétences et de trouver un emploi adapté à chacun", rajoute l'intéressé, qui met de côté l'augmentation des plans de retraite partielle et de réduction de la main d'oeuvre, "en principe".

Porsche n'échappe pas à la réalité de la voiture électrique : moins de main d'oeuvre nécessaire en production, et des domaines de compétences à revoir pour les bureaux d'études, la comptabilité, l'informatique et tout ce qui gravite autour.