Seres 3, le nouveau SUV électrique chinois qui débarque en France

Depuis déjà quelques années, le gouvernement chinois encourage fortement les entreprises nationales à s'exporter. Mais s'ils réussissent sur leur sol, ces industriels n'ont aucune image en dehors de leurs frontières. Les produits chinois ont beau s'exporter comme des petits pains à travers le monde depuis bien longtemps, pour l'automobile, c'est une autre histoire.

Pourtant, la Chine tente depuis quelque temps une percée en Europe. Lynk&Co, MG (anglais, mais battant pavillon chinois) et plus récemment Aiways signent une arrivée progressive des marques chinoises, dont la liste s'allonge.

Il faut désormais compter sur Dongfeng Seres, dirigée par un des co-fondateurs de Tesla. Seres dispose d'une usine aux Etats-Unis et d'une autre en Chine. Des discussions sont en cours pour une troisième usine en Europe, alors que le réseau de distribution (physique, il faut le signaler) s'étoffe et atteindra les 80 points de vente en fin d'année.

Pour l'heure, seul le Seres 3 est disponible. Il s'agit d'un SUV électrique à batterie LFP (le même type que les dernières Tesla Model 3) de 52 kWh, équivalent à un Peugeot 3008 en gabarit, et vendu 33700 €, hors bonus écologique. Un second SUV, plus grand, sera prochainement vendu et disposera d'une batterie de 90 kWh ou bien d'une version à 35 kWh avec prolongateur d'autonomie.