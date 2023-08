Série d'été - Les pires voitures jamais essayées : la Lada Kalina 1117

Pire voiture, mode d’emploi

Toute l’année, les journalistes de Caradisiac vous délivrent des avis objectifs, raisonnés et équilibrés sur les qualités et défauts des voitures qu’ils essaient. Mais l’automobile est aussi affaire de passion, et certains petits ou gros défauts transforment parfois le carrosse en citrouille. Dans cette série d’été, chacun des membres de la rédaction revient sur son pire souvenir automobile, avec une subjectivité totalement assumée.

Nous sommes en 2009 : bien décidé à revenir sur le marché européen en offrant une petite sœur au Niva, Lada nous propose coup sur coup la citadine Kalina 1119 et sa déclinaison break 1117. Tout juste intégré au service essai d'un hebdomadaire qui se met à la place du conducteur, je suis désigné (et par la même occasion bizuté…) pour essayer cette dernière qui s'annonce comme une rivale directe des Renault Clio III Estate et Peugeot 207 SW, mais aussi et surtout de la récente Dacia Logan MCV au tarif plancher.

Cette mission ne me sape pas le moral, au contraire : je suis même curieux de savoir si la marque venue du froid est parvenue à élaborer un engin bon marché à la hauteur de nos attentes. A priori, l'auto ne manque pas d'arguments : bien que moins longue que la 207 SW, la Kalina 1117 propose un espace aux jambes et un volume de coffre supérieurs. Et si la Logan se montre plus logeable encore, la Russe réclame 1 700 € de moins, soit 7 950 € (seulement 100 € de plus que la berline), ce qui en faisait le break le moins cher du marché à l'époque. Intéressant donc, même si l'ABS restait en option (360 €).

Russe tic…

Question qualité perçue, la Kalina ne déçoit pas : certes, l'ambiance rustique typique des produits de la marque demeure, d'autant que les motifs du tissu comme les compteurs simplistes renvoient aux années 1980 et que l'on dispose d'un autoradio de centre-auto tout aussi daté, mais le mobilier apparaît solidement fixé et la marque a manifestement arrêté de découper les plastiques au couteau à pain. Mieux, la teinte beige amène un peu de lumière.

Pour ne rien gâter, la dotation est correcte avec deux airbags, la direction assistée, les vitres avant électrique, la centralisation par télécommande et le volant réglable. De fait, je pense passer un agréable week-end en sa compagnie, même si une curieuse odeur de colle ou de plastique vient me chatouiller les narines dès la prise en mains.

Les premiers tours de roues me rassurent : le "nouveau" bloc 1.4 16V maison a de la ressource grâce à une bonne volonté dans les tours (89 ch !) qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 13 secondes En outre, la Kalina vient d'abandonner ses pneus russes peu accrocheurs au profit de gommes Pirelli de bonne qualité assurant une tenue de route convenable, même si la direction demeure floue et le train avant pantouflard.

Une voiture à gerber ?

Hélas, cela se gâte rapidement sur longs parcours. Déjà parce que le moteur s'avère bruyant. Très bruyant même, lors des accélérations. Par ailleurs, des couinements divers en provenance de l'habitacle semblent lui répondre. Surtout, la transmission "tire" long : les capacités de reprises sur les deux derniers rapports sont catastrophiques, au point qu'on se surprend à repasser le troisième à 100 km/h pour relancer, surtout une fois la banquette occupée et le coffre chargé.

Ajoutez à cela une commande de boîte rétive et vous comprendrez que l'on ne passe pas vraiment un bon moment au volant. Les passagers arrière ne sont pas mieux lotis : outre le vacarme ambiant, ils subissent les effets de pompage incessants que génèrent les amortisseurs. Mais il y a plus grave ! Car l'odeur étrange que je prenais pour un détail au début deviendra finalement insupportable au point de me filer systématiquement la nausée.

Pour sûr, on peut tolérer moult défauts d'une voiture. À titre personnel, je dirais même que dès lors qu'elle tient la route, qu'elle ne tombe pas en panne tous les quatre matins et qu'elle obtient des résultats corrects aux crash-tests (un doute subsiste d'ailleurs sachant que la Kalina n'est pas passée entre les mains de l'organisme euroNCAP…), je suis prêt à "accepter" n'importe quoi si elle est bien moins chère que les autres. Mais là, impossible de trouver inconvénient plus repoussant…