Séries spéciales Wolftrak et Stormtrak pour le Ford Ranger

Ford annonce l'arrivée de deux éditions limitées pour son pick-up Ranger en Europe. La première, baptisée, Stormtrak, est basée sur la finition haute Wildtrak, et sera vendue à la fois en double cabine et en super cab. Le Ranger Stormtrak hérite du 2.0 Ecoblue de 213 ch, des quatre roues motrices et de la boîte automatique à dix rapports.

La teinte rouge Striking Rapid est exclusive à cette variante qui a droit à des décorations de flancs et de capot, de boucliers noirs et de logos Stormtrak. Logos que l'on retrouve notamment sur les sièges, similaires à ceux du Ranger Raptor. Un séparateur de benne et un inédit volet déroulant à commande électrique (à distance) sont également de série.

Le Ranger Wolftrak, lui, s'adresse plus aux "aventuriers" qui veulent un pick-up un peu plus discret, puisque basé sur la finition XLT. Sous le capot, on retrouve le 2.0 diesel Ford en version 170 ch, avec, au choix, la boîte automatique à dix rapports ou la boîte manuelle. La transmission intégrale à blocage de différentiel. De série, cette version a droit à l'écran tactile 8 pouces avec Ford Sync 3, de badges noirs et de jantes 17 pouces.