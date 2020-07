Skoda dévoile la Slavia

Skoda enchaîne les projets de "jeunes" en provenance de République Tchèque. Il s'agit en effet du septième projet réalisé par les apprentis de Skoda, qui ont cette fois décortiqué une Scala, la berline compacte, pour en faire un impressionnant roadster. Evidemment, faut-il le préciser : cette auto est un show car qui n'a pas vocation à être produit, tout comme les précédentes réalisations.

La Scala a donc vu son toit disparaître pour devenir ce que Skoda appelle une déclinaison "spider". Du design à la réalisation en passant par la conception, tout a été géré par une équipe de 31 étudiants qui ont produit la Slavia.

Le profil original ne serait pas sans rappeler la Renault Wind sur certaines parties. Mais le reste est bien plus musclé et dynamique. La base est donc celle de la Scala avec le 1.5 TSI de 150 ch et a boîte automatique. Trains roulants, direction, électronique et instrumentation, tout a été repris de la Scala, le plus gros du travail ayant été fait sur la carrosserie et la structure.