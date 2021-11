Skoda dévoile le Karoq restylé

Les prototypes surpris récemment sur les routes européennes ne laissaient que peu de place au doute : le Karoq restylé ne sera qu'une continuité du modèle existant, avec de petites mises à jour. La révélation du Karoq restylé aujourd'hui confirme nos prévisions.

Esthétiquement, le "facelift" se remarque fort heureusement et n'est pas totalement invisible. Une somme de petites évolutions permet de se rendre compte du passage de témoin, avec un bouclier avant redessiné dans sa partie basse, qui intègre des entrées d'air latérales.

Les feux avant, toujours en deux parties, sont effilés et donnent un nouveau regard au Karoq, qui bénéficier de jantes 19 pouces spécifiques "Aero" avec des accastillages en plastique permettant d'améliorer le flux d'air. A l'arrière, les changements sont plus discrets avec des feux Full LED et des déflecteurs placés sous le hayon. L'ensemble de ces ajouts aéro (boucliers, jantes, déflecteurs) ont permis à Skoda d'améliorer la pénétration dans l'air du Karoq et par la même occasion ses résultats au test CO2 d'homologation.

A l'intérieur, il faudra être un fin connaisseur du modèle pour trouver les sept erreurs. L'écran tactile (pouvant aller jusqu'à 9,2 pouces) est toujours intégré dans la planche de bord, à l'inverse des plus récentes sorties (Octavia, Enyaq). L'instrumentation numérique 10,25 pouces est quant à elle de série dès le niveau de finition Ambition.

La climatisation tri-zone se commande via des boutons physiques, et l'éclairage ambiant est désormais étendu aux places arrière. La nouveauté vient de la possibilité de commander des sièges en matériaux écologiques et durables, mais pour le reste, c'est quasiment du statut quo.

Pas de changement côté moteur

Skoda ne profite pas de ce restylage pour faire passer le Karoq à l'ère de l'hybridation rechargeable. La gamme est généreuse et comporte les moteurs suivants :

1.0 TSI 110 ch (BV6)

1.5 TSI 150 ch (BV6 ou BA7)

2.0 TSI 190 (BA7 et 4x4 imposés, uniquement sur finition Sportline)

2.0 TDI EVO 116 (BV6 ou BA7)

2.0 TDI EVO 150 (BV6 ou BA7 4x4)

En apparence, rien ne change, mais Skoda a tout de même revu la dépollution sur les diesels et l'injection (pression en hausse) sur les essence pour améliorer le bilan sur les rejets CO2 et NOx. La désactivation des cylindres sur le 1.5 TSI est également reconduite.