Skoda dévoile le Kodiaq restylé

Le plus grand des modèles tchèques du catalogue de Skoda reçoit enfin une mise à jour, qui s'est fait attendre. Cinq ans après son lancement, le Kodiaq passe donc par la table d'opération pour un petit coup de bistouri, façon chirurgie esthétique. La recette des designers est à chaque fois la même : des feux plus effilés, des boucliers redessinés, de nouveaux modèles de jantes ou encore de nouvelles teintes.

Ici, Skoda est allé un peu plus loin en retravaillant la calandre qui gagne un effet 3D, similaire à celui que l'on trouve sur le tout récent Enyaq. Toute la gamme a désormais droit aux feux à LED, mais pour les clients les plus exigeants, les feux LED matriciels font leur apparition sur le Kodiaq.

A l'intérieur, les changements sont nettement plus minimes. De nouveaux sièges en cuir perforé et ergonomiques débarquent au catalogue, tandis qu'il y aura la possibilité d'opter pour des sièges Eco en "matériaux végans recyclés". Le digital cockpit de 10,25 pouces intègre un nouvel affichage Sport sur les versions RS et Sportline.

Nouveau moteur pour le Kodiaq RS

Skoda avait stoppé le Kodiaq RS face à au désaveu du diesel en Europe. Le 2.0 biTDI a été écarté de la gamme du Kodiaq, mais la variante RS fait tout de même son retour, en 2.0 TSI. Il s'agit du moteur de l'Octavia RS et de nombreux autres modèles sur plateforme MQB au sein du groupe Volkswagen.

Il développe 245 ch et est associé d'office à la boîte automatique DSG. Contrairement à certains concurrents, le Kodiaq n'écarte pas totalement le diesel puisque le 2.0 TDI 150 et 200 ch sont présents. En essence, le 1.5 TSI 150 ch est également disponible, mais pour ceux qui souhaitaient un essence intermédiaire, sachez que le très bon 2.0 TSI 190 ch ne sera pas proposé en France.