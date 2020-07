Skoda donne des détails sur l'Octavia RS

Le bloc hybride rechargeable de 250 ch ne sera pas la seule offre du catalogue de l'Octavia RS. Skoda donne aujourd'hui des détails sur la gamme de la berline, mais aussi du break Combi qui continuera de proposer une variante sportive. Deux offres thermiques sont au programme avec un moteur essence et le retour du 2.0 TDI dans sa forme la plus évoluée.

Le 2.0 TSI développe 245 ch et est associé de série à la boîte manuelle à six rapports. La boîte automatique DSG7 est également disponible en option pour une auto qui franchit les 100 km/h en un peu plus de 6,5 secondes. Le second moteur est le diesel 2.0 de 200 ch, associé uniquement à la boîte DSG7, tandis que les quatre roues motrices sont proposées en option.

La sellerie sport en Alcantara avec sièges avant baquets, les jantes 19 pouces ou encore les deux sorties d'échappement sont de la partie pour muscler le jeu de cette Octavia qui arrivera dans les prochains mois en concession.

Elle s'ajoute à une gamme déjà très riche composée notamment d'une hybride rechargeable de 204 ch, qui vient faire le lien entre les motorisations classiques et la gamme RS.