Skoda Enyaq iV : des dessins dévoilent son design

L'Enyaq iV sera dévoilé le 1er septembre. Fidèle à ses habitudes, Skoda multiplie les teasers. Voici les plus intéressants : des croquis de l'extérieur qui dévoilent les lignes du SUV électrique. Comme toujours, il faut regarder ces dessins avec un œil prudent ! Sur ce type d'images, les proportions sont exagérées, ce qui donne une impression de dynamisme que l'on ne retrouvera sûrement pas en série !

Ce que Skoda ne dit pas, c'est que l'Enyaq iV sera dérivé du Volkswagen ID.4. Et comme cela se fait souvent dans le groupe Volkswagen, la structure et des éléments de carrosserie seront partagés. Mais, comme c'est le cas pour le duo Seat Tarraco et VW Tiguan Allspace, un habile recarrossage sera opéré.

Les parties avant et arrière de l'Enyaq iV seront spécifiques, avec tous les attributs pour l'intégrer à la gamme Skoda. Comme on avait pu le voir sur le concept Vision iV, il y aura à l'avant une calandre hexagonale avec une cassure en son centre. Les phares viendront se coller aux coins supérieurs de la grille et formeront une sorte de dent lumineuse vers l'aile. La différence sera aussi marquée avec l'ID.4 au niveau du profil, puisque le modèle de Skoda n'a pas d'arche de toit couleur chrome. On aura donc une custode classique. À l'arrière, les feux auront une signature lumineuse en pince.

Pour rappel, côté technique, l'Enyaq iV (dont Caradisiac a déjà pu conduire un prototype) sera basé sur la nouvelle plate-forme MEB et proposera une vaste gamme de configurations techniques, en propulsion et quatre roues motrices, de 150 à 306 ch et trois tailles de batterie avec jusqu'à 500 km d'autonomie.