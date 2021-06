Skoda Scala : série spéciale Pack Design

Il y a un segment où Skoda a un peu de mal, c'est celui des compactes. Après la trop basique Rapid, le tchèque a lancé une plus convaincante Scala. Mais chez nous, face à des références bien établies, ce modèle est à la peine. Pourtant, la Scala ne manque pas de qualités et ses prix sont agressifs, encore plus avec les généreuses promos (les véhicules en stock profitent d'un rabais de plus de 5 000 €).

Pour attirer l'attention, la Scala refait parler d'elle avec une série spéciale, la Pack Design. Elle reprend la dotation de la finition Ambition et ajoute des éléments de style qui lui donnent une allure plus soignée. La Pack Design permet ainsi d'avoir une Scala coeur de gamme avec une présentation plus avenante.

Elle gagne le prolongement de la lunette en verre, les feux arrière full LED avec clignotants à défilement, les jantes 17 pouces noires, les coques de rétros peintes en noir, les vitres arrière surteintées et un spoiler. Ces éléments sont ajoutés sans supplément de prix, ce qui fait un cadeau de 1 230 € pour le client.

La dotation de l'Ambition est de base assez généreuse, avec freinage d'urgence automatique, maintien dans la voie, régulateur de vitesse, rétros électriques et dégivrants, climatisation automatique bizone, radars de stationnement arrière, capteur de pluie ou encore radio sur écran tactile 8 pouces.

Les prix