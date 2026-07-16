Smart brade ses SUV électriques : jusqu’à 9 000 € de remise immédiate, c’est le moment d'en profiter !
Face à des ventes en demi-teinte en France, la marque germano-chinoise Smart lance une opération déstockage massive cet été. Les SUV électriques voient leurs prix fondre au soleil avec des rabais exceptionnels pouvant atteindre les 9 000 €. Une occasion rouler en électrique premium à prix cassé... mais attention, l'offre est limitée dans le temps.
La coentreprise germano-chinoise (Mercedes-Geely) fait un grand ménage dans ses stocks cet été. Face à des ventes européennes en demi-teinte et à l'absence de bonus écologique en France pour ses modèles fabriqués en Chine, Smart brade ses SUV électriques. Jusqu'à 8 000 € offerts sur les versions Brabus et jusqu'à 9 000 € de rabais sur le reste du stock. Une excellente affaire sur le papier.
Smartest à l'heure du déstockage. Après une année commerciale difficile, la marque doit faire de la place pour les nouveautés (dont le grand SUV #5 et la future citadine #2). Bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes : les prix fondent au soleil. Avec l'opération « BRABUS Days » active jusqu’au 31 juillet 2026, les modèles #1 et #3 de plus de 400 chevaux s'affichent avec une remise immédiate de 8 000 € en renseignant un simple code promo (BRABUSDAYS). Sur certaines versions en stock, les baisses de prix peuvent atteindre les 9 000 €, à l’image d’une #5 équipée d’une batterie de 76 kWh offrant 465 km d’autonomie et une charge rapide DC de 150 kW vendue à 37 600 €.
Jusqu'à de 1 000 € de prime CEE
Ces rabais de 8 000 à 10 000 € remettent simplement Smart dans la course face à certaines concurrentes européennes qui profitent des subventions de l'État. À noter que tous les modèles Smart sont 100 % électriques et sont donc éligibles au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, allant jusqu’à 1 000 €.
Les remises maximales (jusqu'à 9 000 €) concernent quasi exclusivement des véhicules déjà produits et disponibles en stock. Si vous êtes pointilleux sur la couleur de la carrosserie, les jantes ou les options intérieures, il faudra faire des compromis.
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