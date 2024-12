Soirée du Nouvel An, comment éviter dérapages et sorties de route

Le soir du 31, il va falloir choisir. Suivre " La route de la soif ", façon Joey Starr et accepter de ne pas prendre le volant, ou emprunter le chemin de la sobriété et de la sécurité avant de conduire.

À l'approche du réveillon, une étude de la Prévention routière révèle que 78 % des Français envisagent de boire de l’alcool le soir du Nouvel An. Or, " 29 % des accidents mortels impliquent un conducteur alcoolisé et 65 % des accidents mortels avec alcool se produisent la nuit ". Celle du 31 décembre, apparaît comme la plus dramatiquement dangereuse. L’année dernière 16 personnes sont décès dans la nuit du Nouvel An, soit le double que le bilan moyen enregistré en une journée le reste de l'année.

Le facteur drogue est aussi plus présent dans les accidents en période de fêtes. Les 1ers janvier matins en 2022, 2023, et 2024, "40 % des décès sont intervenus à l’occasion d’un accident où au moins un conducteur était positif aux stupéfiants "

Mockatils et virgin boissons

Afin de sensibiliser les automobilistes, la sécurité routière a mis en place plusieurs actions. 35 animateurs télé et radio se sont mobilisés autour du message de prévention : « quand on tient à quelqu'un, on le retient ». Pour l’occasion Isabelle Ithurburu, Flavie Flament, Julient Febreau et Norbert Tarayre, jouent aux subtiliseurs de clés pour retenir un ami qui a trop bu. Ces interventions visent à encourager des comportements responsables sans culpabiliser, en soulignant que des gestes simples peuvent faire la différence. Et s'il vous faut absolument rentrer pensez taxis ou VTC. Dans les grandes agglomérations les transports en communs circuleront toute la nuit. Avec accès parfois gratuit comme à Lille ou Paris.

Pour encourager à ne pas boire d’alcool, le sobrelier Benoît d'Onofrio, propose 10 recettes de mocktails (Lady Bogue, Popi Nambour, Pétillance surnaturelle...) à même d'accompagner le repas du réveillon et de s’enivrer de fête, sans craindre ni mal de tête, ni éthylotest.

Sam un ami qui vous veut du bien

Parallèlement, la Sécurité Routière continue de promouvoir l'initiative " Sam ", qui incite les conducteurs à la sobriété pour ramener leurs amis en toute sécurité. Cette année, l’accent est mis sur la bienveillance et l’engagement à protéger ses proches. Pour soutenir ce message, la sécurité routière a mis en place un partenariat avec le streamer Squeezie à travers son podcast Micro Chaussettes. Une battle musicale inédite entre Axel et Louis de la Star Academy 2023, permet également de faire passer le message en chanson, de façon ludique. La soirée du Nouvel An est une fête, pourquoi prendre le risque de la gâcher ?