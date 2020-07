Ssangyong annonce son Korando électrique

La communication officielle du Ssangyong Korando branché s'amorce avec ces deux esquisses proposées par la marque du groupe Mahindra & Mahindra. De quoi faire monter la sauce avant le lancement sous le feu des projecteurs du premier véhicule électriques de l'histoire du constructeur.

Conformément à la plupart des véhicules de ce type, le Ssangyong Korando survolté adopte une calandre fermée optimisant l'aérodynamique et donc ses consommations. Les plus observateurs remarqueront en outre la présence d'une version illuminée du logo habituellement réservé au marché domestique des Ssangyong. Un look plus agressif que celui de la génération sortante et un capot en aluminium complètent l'ensemble.

Ce Ssangyong électrique développé en interne avec le nom de code Korando E100 est attendu avec un moteur électrique de 188 chevaux dont la cavalerie transitera au sol via les roues arrière uniquement. La firme prévoit pour ce modèle équipé de batteries LG Chem une autonomie d'environ 420 kilomètres selon le cycle NEDC. Ssangyong publiera sans doute d'autres images d'ici la première moitié de l'année prochaine date à laquelle le Korando électrique déboulera sur le marché.