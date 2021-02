Jaguar XJ, un rare cas de modèle mort-né

En réponse à

J'ai l'impression que le patron de chez Jaguar n'a pas compris une chose... Quoi qu'il fasse ou qu'il fera, Jaguar restera une marque de niche.

Simplement parce que l'image Jaguar est beaucoup moins assumable par le quidam friqué que celle de n'importe quelle marque allemande. Et on est pas près non plus de voir des Jaguar dans les flottes d'entreprise pour la même raison !

Il n'a pas le choix, il lui faudra composer avec cette image de marque un rien vieillotte, aux relents d'aristocratie en fin de parcours et de vieille fortune ! Et c'est ça aussi qui fait son charme.