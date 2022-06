Stationnement payant : le Top 10 des villes les plus chères

Avec des places de parking en surface de plus en plus rares, les grandes villes françaises tentent de dissuader les automobilistes de stationner longtemps. Pour cela, de nombreuses municipalités ont décidé d’augmenter les tarifs horaires du stationnement, mais aussi le FPS (Forfait Post Stationnement).

Confrontés à une généralisation de la piétonnisation des centres-villes et à de nombreuses suppressions de places en surface, les automobilistes peinent de plus en plus à trouver une place de stationnement au cœur des villes françaises. Et quand cela est possible, il lui en coûte de plus en plus cher.

Un constat que dresse le spécialiste du secteur du stationnement, Zenpark, qui vient de publier son étude annuelle des tarifs du stationnement, et dresse le Top des villes les plus chères pour se garer. Largement en tête, avec un tarif moyen de 5 € pour 1h, on retrouve la capitale : Paris. À la seconde place, on retrouve Grenoble avec un tarif moyen de 2,50 € pour 1h. La ville iséroise est suivie de Bordeaux (2,15 € pour 1h), Nantes (1,90 € pour 1h), Lille (1,70 € pour 1h), Rennes (1,55 € pour 1h), Lyon et Marseille (1,50 € pour 1h), Strasbourg (1,40 € pour 1h) et enfin Montpellier (1,30 pour 1h).

Décentralisé depuis le 1er janvier 2018, le stationnement payant sur l’espace public a également vu la mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS), qui remplace l’ancienne contravention pour non-paiement du stationnement qui était au tarif unique de 17 €.

Compétence des collectivités locales, celles-ci ont ainsi la liberté de fixer son montant, ce qui explique les importantes disparités selon les municipalités (75 € à Paris, 60 € à Lyon, 35 € à Bordeaux, Grenoble et Nantes, et seulement 17 € à Lille). Des montants qui arrivent désormais à être réellement dissuasifs.