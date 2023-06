Stellantis et VW vont (enfin) simplifier le multimédia

En marge de l’Automotive news Europe congress, organisé la semaine dernière à Paris, Ned Curic, le grand responsable des technologies de Stellantis, a expliqué que le groupe cherchait à simplifier l’expérience utilisateur pour les prochaines générations de véhicules : les acheteurs « sont enthousiasmés par toutes les fonctionnalités, mais ils sont également frustrés lorsqu'elles ne fonctionnent pas », a-t-il expliqué. « Ils veulent juste que les choses fonctionnent, et le fassent de façon simple. […] Il y a maintenant des voitures plus sûres et plus fiables, mais dans le même temps nous avons bien trop complexifié les choses. »

"Un regard - un clic"

Ce louable mea culpa, qui vient d’une entreprise loin d’être le plus mauvais élève de la classe, pourrait en inspirer d’autres. On pense par exemple au groupe Volkswagen (toutes marques confondues), mais aussi à Mercedes ou Toyota-Lexus, qui n’ont pas créé beaucoup de chefs d’œuvres en matière d’ergonomie.

De fait, le motto de Ned Curic pour la prochaine génération de véhicules attendus à partir de 2024, est des plus simples : « un regard – un clic ».

En clair, si une fonction n’est pas accessible d’un coup d’œil ou d’un appui sur un écran, c’est qu’elle n’est pas à sa place : « Aujourd'hui, si vous souhaitez effectuer une certaine action sur l'unité centrale du véhicule, vous devez parfois descendre trois ou quatre couches », déclare cet ancien d’Amazon, Toyota et Microsoft,. « Ce que nous faisons chez Stellantis, c'est essayer de simplifier les choses. […] Si vous pensez à ce que les gens font dans la voiture - ils passent des appels, ils naviguent, ils se divertissent avec de la musique et utilisent quelques commandes. Mais si vous regardez ce que vous pouvez faire dans la voiture, c'est peut-être 200 choses. »

"Ne perdez pas vos clients!"

La même remise en question s’opère chez Volkswagen, ainsi que le relate le media britannique Autocar. Il y a quelques jours, le patron de la marque Thomas Schäfer déclarait en effet que la marque avait « des clients frustrés qui ne devraient pas être frustrés. Nous avons donc passé beaucoup de temps - à travailler de manière vraiment systématique - sur toutes les fonctions qu'un client touche habituellement lorsqu'il utilise un véhicule. Nous les classons. Quels sont les plus importants ? Lesquels doivent aller sur les boutons ? Lequel doit aller sur l'écran ? Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau ? Et où arrivez-vous intuitivement quand vous voulez allumer la lumière? »



Et j’ajouter : « Une fois que vous l'avez, n'y touchez plus. Bon sang, laissez-le. Ne perdez pas vos clients à chaque fois qu'un nouveau modèle sort avec quelque chose de complètement différent. Optimisez-le. Amenez-le dans le futur. Mais ne changez pas les boutons d'ici à là-bas, de là-bas à ici. Chez Volkswagen, nous avons toujours été géniaux pour proposer des voitures où tout se trouve immédiatement, intuitivement. »

Le premier modèle à profiter de ces évolutions est le futur VW Tiguan, dont Caradisiac a récemment essayé un prototype. Et si notre journaliste Alan Froli a effectivement noté des progrès en matière d’ergonomie numérique, il souligne aussi que des progrès restent encore à effectuer. Pas si simple, de simplifier !