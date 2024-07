Stellantis veut vendre 400 000 véhicules d’occasion sur le canal du B2B

Depuis de nombreuses années le groupe Stellantis mène une politique de développement intensive sur le secteur du véhicule d’occasion. Avec l’ambition de devenir un des leaders internationaux sur le marché de la seconde main. Après avoir développé ses services à destination des particuliers, Le groupe automobile prend un nouveau virage tourné cette fois vers le B2B.

Avec le lancement début juillet de sa nouvelle plateforme Spoticar Trade, Stellantis déploie son offre digitale à destination des marchands et des pros. Une pièce supplémentaire dans le puzzle Spoticar, marque qui regroupe l’ensemble des activités VO du groupe.

Cette nouvelle plateforme offre aux professionnels une interface unique pour un accès simplifié à neuf marques du groupe (Alfa Romeo, DS, Lancia, Abarth, Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat et Opel) dans huit pays européens. Cette place de marchée totalement digitalisée et sans intermédiaire propose tous types de véhicules, toutes motorisations, en l’état ou reconditionnés. Le but étant de faciliter et de fluidifier les échanges marchand-constructeur. Dans un premier temps le site se développera autour de huit pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Autriche) avant de s’élargir à la Pologne en 2025. À terme, le groupe souhaite également intégrer ses importateurs, comme en Suisse. Toutes les filiales peuvent ainsi élargir leurs offres en matière de véhicules d’occasion.

Simplifier les démarches

Si Stellantis entend privilégier les offres au sein de son propre réseau, Spoticar Trade est ouvert à l’ensemble des professionnels de l’automobile. Les achats des véhicules peuvent se réaliser sous différentes formes : enchères, soumission (enchère inversée) ou achat direct, avec des paiements effectués uniquement et directement en ligne. Au-delà de l’acte de vente, la nouvelle plateforme offre aussi des services financiers, des garanties allant de 6 mois à 2 ans, et des solutions logistiques de livraisons transfrontalières. Spoticar Trade prend aussi en charge les démarches administratives. Concernant la provenance des véhicules, la nouvelle plateforme propose des voitures de service du groupe, mais également des voitures de retour de location (LLD ou courte durée) ainsi que d’autres canaux.

Contrôler la valeur

Un an après le lancement de sa plateforme en ligne à destination des particuliers Spoticar Direct, Stellantis déploie son offre digitale sur le canal du B2B. De quoi permettre au groupe automobile de garder la main sur ses véhicules et d’en contrôler la valeur résiduelle. L’ambition ? Vendre dans l’Hexagone 400 000 véhicules en 2025 dont 30 % de modèles électrifiés et 20 000 reconditionnés. Soit une progression des ventes VO de 33 % par rapport aux 300 000 ventes attendues cette année. Parmi les canaux de distribution le canal des flottes apparaît comme une possibilité. D’après le baromètre des flottes et de la mobilité 2024 d’Arval Mobility Observatory « Un quart des flottes d’entreprise françaises comprend des véhicules d’occasion, soit sensiblement moins que la moyenne européenne (41 %). Une proportion qui devrait toutefois progresser puisque 59 % des entreprises prévoient d’y avoir recours d’ici 3 ans. » De quoi permettre à Stellantis d’atteindre l’objectif fixé par le plan Dare Forward 2030 qui prévoit de multiplier par plus de deux les ventes de véhicules d’occasion du groupe avant la fin de la décennie.