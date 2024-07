Ne serait-ce pas le moment d’acheter une voiture électrique d’occasion ?

Depuis le dernier trimestre 2023, le marché de l’occasion se détend avec à la clé des prix à la baisse. Une tendance qui se confirme et qui s’accentue même d’après le dernier Observatoire La Centrale.

Il fait état de la plus forte baisse depuis l’ère pré-covid avec un prix moyen de - 8,3 % (soit - 1 910 €) depuis le début de l’année, et - 4,2 % (soit - 910 €) sur ce deuxième trimestre. Par ailleurs, cette baisse est généralisée puisqu’elle profite à toutes les tranches d’âge et toutes les motorisations, mais à des niveaux différents.

Les automobilistes en quête d’une voiture électrique peuvent souffler puisque cette catégorie voit son prix moyen baisser de 9,4 % sur ce deuxième trimestre. « C’est le bon moment pour acheter un véhicule électrique d’occasion ! Désormais aussi accessibles que les véhicules diesels du même âge, les Français peuvent profiter de prix très compétitifs en raison des bonus écologiques qui ont fait baisser le prix des véhicules électriques neufs à l’achat et celui des occasions électriques à la revente. Si ces bonus à l’achat ne sont pas renouvelés, nous pouvons à l’avenir nous attendre à une hausse des prix des véhicules électriques d’occasion récents, le contexte actuel est donc particulièrement propice aux bonnes affaires. » précise Anaïs Harmant, Directrice Marketing de La Centrale.

Les électriques moins chères que les diesels

Pour la première fois, les électriques d’occasion de moins de deux ans deviennent moins chères que les véhicules diesel du même âge. Les exemplaires âgés de deux à quatre ans coûtent en moyenne 2 500 € de moins et cet écart atteint 7 600 € pour les VE âgés entre cinq et huit ans.

Les modèles équipés de moteurs à essence connaissent la plus grande chute avec - 10 % et les plus anciens (de plus de 15 ans), proposés à des prix plus attractifs, connaissent la plus forte baisse depuis l’ère pré-covid. À l’opposé, le diesel résiste avec seulement - 5,4 % sur la même période.

« Après avoir battu des records à cause des retards de livraisons et des pénuries de matériaux qui impactaient le marché du neuf et celui de l’occasion par ricochet, le prix du véhicule d’occasion semble entamer une baisse durable. Le prix des véhicules les plus anciens commence à baisser puisque les particuliers peuvent désormais se tourner vers des véhicules plus récents et moins kilométrés. Parmi toutes les motorisations, le diesel résiste le mieux car les particuliers restent demandeurs de ce type de véhicules, perçus comme fiables et moins coûteux lors du passage à la pompe » indique Anaïs Harmant.

Tableau de variation des prix des véhicules d'occasion par catégorie