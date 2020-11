Subaru BRZ (2021) : nouveau teaser

Dans un contexte mondial tournant le dos au moteur thermique dans les pays développés, qui aurait cru que le tandem Subaru/Toyota serait reparti sur une collaboration pour donner une suite aux BRZ et GT86. Pourtant, et c'est presque difficile à croire en 2020 en automobile, de nouvelles sportives accessibles et amusantes sont en arrivage. Subaru est le premier à dégainer avec ces images de la BRZ, qui sera officialisée le 18 novembre prochain.

De grosses évolutions de style sont au programme, notamment sur la face avant avec des feux plus ronds qui intègrent l'éclairage de jour.

Le moteur est toujours développé par Subaru. Nous ne savons toutefois rien de ce boxer, puisque les deux constructeurs ont su parfaitement garder le secret, même si une rumeur américaine parle d'un bloc plus généreux de 2.4 litres revendiquant 220 ch, toujours en atmosphérique, donc.

La commercialisation de la BRZ et de la GT86 de seconde génération n'est pas encore actée en France. Elle n'est d'ailleurs même pas confirmée, puisque ces deux autos souffriront probablement de malus très importants.