Subaru, marque automobile la plus fiable ?

Croiser une Subaru sur nos routes devient aussi rare que de voir une supercar. Et pour cause : le constructeur japonais ne commercialise plus en France qu’un seul modèle, le SUV Solterra désormais fortement remisé pour attirer des clients (ce qui semble ne pas suffire pour le moment). Ses autres modèles, tous thermiques, ont été supprimés du catalogue français car très peu compatibles avec le malus écologique national contre lequel ils sont très mal positionnés.

De l’autre côté de l’Atlantique en revanche, Subaru figure toujours parmi les constructeurs automobiles les plus présents du marché (632 086 autos vendues en 2023 à comparer aux 329 929 voitures écoulées par Volkswagen cette dernière année). Et la marque vient de s’y illustrer : dans le dernier rapport du Consumer Reports sur la fiabilité des voitures, reposant sur les données de ses études internes, Subaru arrive en tête des marques les plus fiables avec une fiabilité moyenne de 68 points sur 100. Elle devance ainsi Lexus (65) et Toyota (62). A noter que les six premières marques sont Japonaises et c’est Audi (54) qui représente le mieux l’industrie européenne dans ce classement devant BMW (53).

Les marques américaines très mal notées

De l’autre côté du classement, c’est la nouvelle marque électrique Rivian qui ferme la marche avec un score de 14 seulement, derrière Cadillac (27), GMC (33), Jeep (33) et Volkswagen. Avec un score de 36, Tesla ne fait guère mieux même si la marque d’Elon Musk semble progresser par rapport aux précédents classements de fiabilité.

Ce genre de classement dépend évidemment beaucoup de la pondération de chaque critère, qui peuvent varier énormément d’une étude à l’autre. Mais c’est toujours un bon indicateur de la fiabilité des marques présentes sur le marché américain. A noter au passage que Subaru est aussi la marque la plus recommandable à l’achat toujours d’après le Consumer Reports américain dans son « Automotive Report Card », qui ajoute la satisfaction client, les coûts d’entretien, la sécurité et la qualité des impressions de conduite et d’utilisation à ce critère de fiabilité.