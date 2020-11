Subaru précise l'avenir de la BRZ en Europe

Cela s'annonce déjà mal pour le duo Toyota GT86/Subaru BRZ. Nous nous posions déjà la question de l'arrivée potentielle des deux coupés en Europe avec une motorisation qui serait revue à la hausse, dans un contexte où la pression fiscale est importante sur les nouveaux véhicules. Et sans surprise, la Subaru BRZ ne sera pas vendue en Europe, comme l'a confirmé un porte-parole de la marque à Autocar.

Il faut dire que les ventes de Subaru en France restent très confidentielles, le constructeur n'ayant pas la même force de frappe qu'au Etats-Unis. D'ailleurs, la BRZ sera finalement un modèle 100 % américain, dont la motorisation reste à découvrir.

Pour la Toyota GT86, c'est plus incertain. Pour l'instant, Toyota ne communique pas sur son lancement en France et en Europe, mais la marque peut se permettre quelques écarts de CO2 vu sa moyenne avantageuse, grâce à la vente massive d'hybrides. Les GR Yaris et Supra sont les derniers exemples d'un Toyota qui ose désormais les produits sportifs, y compris en France. Et puisque la marque a une plus grande implantation dans l'Hexagone, rien n'est exclu, mais rien n'est fait non plus pour l'instant.