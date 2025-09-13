Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lexus

Sur le Nürburgring, trois versions de la supercar Lexus LFR sont à l’attaque !

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

1  

SCOOP – Sur la piste du Nürburgring, ce sont trois Lexus LFR qui effectuent des essais à haute vitesse. La supercar japonaise devrait être mise sur le marché en 2026 avec une motorisation hybride qui devrait afficher dans les 600 ch.

Sur le Nürburgring, trois versions de la supercar Lexus LFR sont à l’attaque !

Ce n’est pas la première fois que nous voyons la nouvelle supercar japonaise Lexus LFR sur piste ou sur la route. Cette fois c’est sur la piste de la Nordschleife que trois versions de la Lexus LFR effectuent des passages à haute vitesse sur le ruban goudronné de ce que l’on appelle l’enfer vert. Les trois versions de cette supercar hybride affichent leur lot de différences.

Sur la piste du Nürburgring, nos chasseurs de scoop ont pu photographier une version équipée d’un pack piste avec un grand aileron arrière et un large splitter à l’avant ainsi que des volets aérodynamiques supplémentaires. Une autre Lexus LFR était quant à elle équipée d’un aileron moins imposant et moins d’éléments aérodynamiques, tandis qu’une troisième ne disposait pas d’aileron, mais d’un simple becquet.

Version avec pack piste en haut et version sans pack piste en bas, la Lexus LFR profite du soleil qui réchauffe la piste du Nürburgring pour aligner des tours à haute vitesse. Sur la version sans appendices aérodynamiques, on peut apercevoir des éléments du système hybride au travers de la lunette arrière, le camouflage qui le recouvrait ayant glissé en raison des vibrations sur la Nordschleife.
Version avec pack piste en haut et version sans pack piste en bas, la Lexus LFR profite du soleil qui réchauffe la piste du Nürburgring pour aligner des tours à haute vitesse. Sur la version sans appendices aérodynamiques, on peut apercevoir des éléments du système hybride au travers de la lunette arrière, le camouflage qui le recouvrait ayant glissé en raison des vibrations sur la Nordschleife.
Sur le Nürburgring, trois versions de la supercar Lexus LFR sont à l’attaque !

De redoutables concurrentes pour la sportive japonaise

Afin de mieux comparer les performances de son bolide à ses futures concurrentes, Lexus avait pris soin d’amener sur le Nürburgring une Mercedes-AMG GT-R et une Mercedes-AMG GT Black Series. Mais ce ne seront pas les seules concurrentes de la Lexus LFR lorsqu’elle arrivera en 2026, puisqu’elle devrait trouver sur sa route les Aston Martin Vantage et Vanquish, la Ferrari 12cilindri, Porsche 911 Turbo et bien d’autres bolides, tous bien pourvus en puissance.

Une version moins chargée aérodynamiquement était aussi présente lors de cette journée. Afin de comparer les performances de ces trois versions de Lexus LFR à la future concurrence, les hommes de Lexus avaient déplacé sur la piste une Mercedes-AMG GT-R et une Mercedes-AMG GT Black Series. La Lexus LFR devrait afficher plus de 600 ch devrait être commercialisée en 2026.
Une version moins chargée aérodynamiquement était aussi présente lors de cette journée. Afin de comparer les performances de ces trois versions de Lexus LFR à la future concurrence, les hommes de Lexus avaient déplacé sur la piste une Mercedes-AMG GT-R et une Mercedes-AMG GT Black Series. La Lexus LFR devrait afficher plus de 600 ch devrait être commercialisée en 2026.

Un concept-car pour nous faire patienter

En ce qui concerne la motorisation, la Lexus LFR devrait s’équiper d’un V8 biturbo hybride qui devrait afficher plus de 600 ch, alors que la Lexus LFA qui l’a précédé disposait d’un V10 de 560 ch. Mais pour le moment, Lexus n’a rien dévoilé en ce qui concerne les caractéristiques techniques de sa future supercar et cela même si cet été, en marge du concours d’élégance de Pebble Beach, Lexus a présenté le « Sport Concept » qui donne un aperçu de cette future auto lorsqu’elle sera débarrassée du camouflage qui couvre les prototypes vus sur le Nürburgring.

Photos (19)

Voir tout
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/