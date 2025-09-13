Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A110 (2e Generation)

Qui veut venir essayer les Alpine au salon de Lyon ?

Dans Salons / Salon de Lyon

Cédric Pinatel

0  

En plus de sa gamme sur le stand et du nouveau SUV 390, Alpine proposera aux visiteurs du salon de l’auto de Lyon 2025 d’essayer ses modèles. Et il y aura même de jolies anciennes.

Qui veut venir essayer les Alpine au salon de Lyon ?
Ce nouveau A390 d'Alpine ne pourra pas être essayé au salon de Lyon. Mais les A290 et A110, si.

Alpine fera partie des 55 constructeurs automobiles présents au salon de l’automobile de Lyon 2025. Avec, évidemment, toute sa gamme actuelle au programme : l’extraordinaire A110 thermique, mais aussi la citadine sportive électrique A290 qui fait nettement moins l’unanimité auprès des puristes.

La marque de Dieppe y exposera aussi l’A390, ce fameux nouveau SUV électrique qu’on a hâte d’essayer pour savoir si Alpine peut devenir un concurrent sérieux de Porsche au registre des sportives familiales intéressantes à conduire.

L’A290 et l’A110 à l’essai

Le constructeur français précise que les A290 et A110 seront disponibles à l’essai dans la zone prévue à cet effet sur le salon. On ne saurait trop vous conseiller de venir expérimenter un peu l’A110 thermique avant qu’elle ne disparaisse définitivement de la gamme. 

A noter aussi qu’un exemplaire de la très élitiste A110 R Ultime sera sur le stand, mais uniquement sous la forme d’une maquette.

Les anciennes à l’honneur

Ce n’est pas tout : Alpine tiendra aussi une petite exposition « 70 ans » sur le salon avec cinq modèles anciens. Les visiteurs pourront admirer une A106 de 1959, une Interlagos de 1964, une M65 de 1965, une A110 de 1976 et une A442B de 1978. Les fans du « c’était mieux avant » auront donc de belles choses à se mettre sous la dent.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Alpine A110 (2e Generation)

Alpine A110 (2e Generation)

SPONSORISE

Actualité Alpine

Voir toute l'actu Alpine

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/