Qui veut venir essayer les Alpine au salon de Lyon ?

Alpine fera partie des 55 constructeurs automobiles présents au salon de l’automobile de Lyon 2025. Avec, évidemment, toute sa gamme actuelle au programme : l’extraordinaire A110 thermique, mais aussi la citadine sportive électrique A290 qui fait nettement moins l’unanimité auprès des puristes.

La marque de Dieppe y exposera aussi l’A390, ce fameux nouveau SUV électrique qu’on a hâte d’essayer pour savoir si Alpine peut devenir un concurrent sérieux de Porsche au registre des sportives familiales intéressantes à conduire.

L’A290 et l’A110 à l’essai

Le constructeur français précise que les A290 et A110 seront disponibles à l’essai dans la zone prévue à cet effet sur le salon. On ne saurait trop vous conseiller de venir expérimenter un peu l’A110 thermique avant qu’elle ne disparaisse définitivement de la gamme.

A noter aussi qu’un exemplaire de la très élitiste A110 R Ultime sera sur le stand, mais uniquement sous la forme d’une maquette.

Les anciennes à l’honneur

Ce n’est pas tout : Alpine tiendra aussi une petite exposition « 70 ans » sur le salon avec cinq modèles anciens. Les visiteurs pourront admirer une A106 de 1959, une Interlagos de 1964, une M65 de 1965, une A110 de 1976 et une A442B de 1978. Les fans du « c’était mieux avant » auront donc de belles choses à se mettre sous la dent.